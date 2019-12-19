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Marc Anthony’nin 7 milyon dolarlık lüks yatı yanarak battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 11:30 | Son Güncelleme

Jennifer Lopez'in eski eşi ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin Miami'de bulunan lüks yatı bir anda alev aldı ve yanarak battı.

ABD’li ünlü şarkıcı Marc Anthony’nin lüks yatı, içinde insanların bulunduğu sırada bağlı bulunduğu limanda yanmaya başladı. 7 milyon dolar değerindeki Andiamo adlı süper lüks yat insanların yatı terk etmesi sonrası bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Miami’deki limanda yanmaya başlayan yatın yangın sebebi henüz belli değil... Yangın sırasında yatta 12 kişinin bulunduğu bilgisi gelirkn bir can kaybı yaşanmadığı da gelen bilgile arasında...

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Kısa sürede büyüyen yangına denizden ve karadan 45 itfaiye görevlisi müdahale etti. Yangının söndürülmesi sonrası yat sulara gömüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
benim yat ta azicik ilerideydi..allahtan bisey olmadı
ne yapalım elin adamına geçmiş olsun tweeti mi atalım...
dokunmaz bunlara
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