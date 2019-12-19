Marc Anthony’nin 7 milyon dolarlık lüks yatı yanarak battı

ABD’li ünlü şarkıcı Marc Anthony’nin lüks yatı, içinde insanların bulunduğu sırada bağlı bulunduğu limanda yanmaya başladı. 7 milyon dolar değerindeki Andiamo adlı süper lüks yat insanların yatı terk etmesi sonrası bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Miami’deki limanda yanmaya başlayan yatın yangın sebebi henüz belli değil... Yangın sırasında yatta 12 kişinin bulunduğu bilgisi gelirkn bir can kaybı yaşanmadığı da gelen bilgile arasında...

Kısa sürede büyüyen yangına denizden ve karadan 45 itfaiye görevlisi müdahale etti. Yangının söndürülmesi sonrası yat sulara gömüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

