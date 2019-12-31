Marc Veyrat - 'Sufle yaparken İngiliz çedar peyniri kullandığı' iddia edilen Fransız şef, üç Michelin yıldızdan birini kaybedince dava açtı

Michelin denetçileri, Veyrat'ın Fransızların, tarifi 18. yüzyıla dayanan geleneksel yemeklerinden olan suflenin içine İngiliz çedar peynirini koyduğunu iddia etti. Sufle genellikle Fransız ve İsviçre peynirleriyle yapılıyor.

Fransız Alplerindeki '"Maison des Bois" restoranının sahibi ve şefi olan Veyrat, geçen yıl Ocak ayında, bir yıldır sahibi olduğu üç Michelin yıldızdan birini kaybetti.

"Savoyard" tarzı siyah geniş şapkası ve yerel otlar ve yerel ürünlerle yarattığı "botanik" yemekleriyle bilinen Fransız şef Marc Veyrat, Michelin denetçilerinin "yeteneksiz" olduğunu söyledi.

Michelin rehberi genelde yıldız verirken veya yıldızları düşürürken gerekçeleri açıklamıyor. Bugünkü mahkemede verilecek karar "fine dining" restoranların değerlendirilmelerindeki şeffaflık açısından bir dönüm noktası olarak görülüyor.

'Hatalarını kabul etsinler'

Michelin yıldızını kaybetmek Veyrat için büyük bir sürpriz oldu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Veyrat, "Fransa'da Michelin'e büyük saygım var ama benim restoranımla ilgili hata yaptılar ve bu hatalarını kabul etmeleri lazım" dedi.

Veyrat, kayak yaparken yaralandığı için dokuz yıl mutfağa girememişti. Daha sonra da restoranının yanması üzerine üç yıl şeflik yapamadı. Bu zorlu yılların ardından mutfağa dönen Veyrat, Maison des Bois restoranıyla üç Michelin yıldız aldı.

Bir yıldızı geçen yıl Ocak'ta kaybeden Veyrat, Mart ayında, Michelin rehberinin yeni müdürü Gwendal Poullennec'le bir araya geldi. Poullennec, 2019 yılı Michelin yıldız rehberi açıklanmadan yalnızca birkaç ay önce bu göreve gelmişti.

Mart ayındaki görüşmede Veyrat'ya, "kullandığı deniz tarağının pamuk gibi" olduğu söylendi, Veyrat ise aslında yediklerinin "deniz tarağı değil, yerel bir balık türü" olduğunu söyledi.

Bu tartışmadan da sonra Michelin denetçilerini "beceriksizlikle" suçlayan Veyrat, Eylül ayında rehberi hazırlayanlara dava açtı.