Marco Van Basten: Hollandalı ünlü futbolcuya 'Sieg Heil' tepkisi

Nazilerin sembol sloganlarından olan bu sözlerin sosyal medyada yayınlanması tartışmalara neden oldu.

Maç öncesi, muhabirin Herakles takımının Alman antrenörü Frank Wormuth ile Almanca yaptığı canlı röportaj sonrası, stüdyoda van Basten'in "Sieg Heil" (Yaşasın Zafer) diye seslendiği duyuldu.

Hollanda ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan van Basten, Cumartesi günü oynanan Ajax - Heracles maçını, yayıncı kuruluş Fox Sports için yorumladı.

Marco van Basten'in, saygı duruşundan birkaç dakika önce Nazi'lerle özdeşleşen bir sloganı dillendirmesi, ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Hollandalı eski yıldız, bu sözleri Muhabir Hans Kraay Jr'ın Almancası ile eğlenmek için sarfettiği belirterek, "uygunsuz bir şaka" olarak değerlendirdi. Marco van Basten, kastı aşan sözlerinin çok sayıda insanı üzdüğünü söyleyerek,"Amacım kesinlikle insanları üzmek değildi, bu nedenle özür dilerim" dedi.

Fox Sports kanalı da van Basten'in yorumunun uygunsuz olduğunu vurgulayarak özür açıklaması yaptı.

Hollandalı ünlü futbol adamının sözleri, Alman medyasında da geniş yer buldu. Bild gazetesi, van Basten'in sözlerini, "Skandal" manşetiyle duyurdu.

Der Spiegel: Yanlış yola saptı

Gazeteye göre van Basten'in sözleri, ırkçılığa karşı verilen mücadeleyi gölgeledi.

Der Spigel dergisi de, futbol dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Hollandalı eski yıldızın, Nazi selamı ile yanlış bir yola saptığını yazdı.

İsrail Belge ve Bilgi Merkezi'nden (CIDI) yapılan açıklamda ise, bu sözler nedeniyle van Basten'in "Nazi sempatizanlığı" ile suçlanamayacağı vurgulandı. Açıklamada, "pireyi deve yapmak yerine", bu sözlerin neden yanlış olduğunun açık bir şekilde anlatılması gerektiği belirtildi.