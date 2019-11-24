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Marco Van Basten: Hollandalı ünlü futbolcuya 'Sieg Heil' tepkisi

24.11.2019 20:00 | Son Güncelleme

Hollanda'da ırkçılığı protesto etmek için bütün lig maçları öncesi 1 dakikalık saygı duruşu kararı alındığı bu haftasonu, Fox Sports yorumcusu eski ünlü futbolcu Marco van Basten'in canlı yayında dile getirdiği "Nazi sloganı" tartışma yarattı. Stüdyoda van Basten'in "Sieg Heil" (Yaşasın Zafer) dediğinin duyulmasının ardından yayıncı ve van Basten özür diledi.

Marco Van Basten: Hollandalı ünlü futbolcuya 'Sieg Heil' tepkisi

Hollanda'da ırkçılığı protesto etmek için bütün lig maçları öncesi 1 dakikalık saygı duruşu kararı alındığı bu haftasonu, Fox Sports yorumcusu eski ünlü futbolcu Marco van Basten'in canlı yayında dile getirdiği "Nazi sloganı" tartışma yarattı.

Hollanda ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan van Basten, Cumartesi günü oynanan Ajax - Heracles maçını, yayıncı kuruluş Fox Sports için yorumladı.

Maç öncesi, muhabirin Herakles takımının Alman antrenörü Frank Wormuth ile Almanca yaptığı canlı röportaj sonrası, stüdyoda van Basten'in "Sieg Heil" (Yaşasın Zafer) diye seslendiği duyuldu.

Nazilerin sembol sloganlarından olan bu sözlerin sosyal medyada yayınlanması tartışmalara neden oldu.

Geçen hafta FC Den Bosch ile Exelcior takımları arasında oynanan Hollanda 2. Ligi (Eerstedivisie) karşılaşması sırasında Excelsior'un siyah renkli oyuncusu Ahmad Mendes Moreira'ya yönelik ırkçı tezahüratlar büyük tepki toplamıştı.

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), bu hafta Hollanda'daki bütün futbol liglerinde, maçlardan önce ırkçılığa tepki amacıyla 1 dakikalık saygı duruşu yapmasını kararlaştırdı.

Marco van Basten'in, saygı duruşundan birkaç dakika önce Nazi'lerle özdeşleşen bir sloganı dillendirmesi, ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Hollandalı eski yıldız, bu sözleri Muhabir Hans Kraay Jr'ın Almancası ile eğlenmek için sarfettiği belirterek, "uygunsuz bir şaka" olarak değerlendirdi. Marco van Basten, kastı aşan sözlerinin çok sayıda insanı üzdüğünü söyleyerek,"Amacım kesinlikle insanları üzmek değildi, bu nedenle özür dilerim" dedi.

Fox Sports kanalı da van Basten'in yorumunun uygunsuz olduğunu vurgulayarak özür açıklaması yaptı.

Hollandalı ünlü futbol adamının sözleri, Alman medyasında da geniş yer buldu. Bild gazetesi, van Basten'in sözlerini, "Skandal" manşetiyle duyurdu.

Der Spiegel: Yanlış yola saptı

Gazeteye göre van Basten'in sözleri, ırkçılığa karşı verilen mücadeleyi gölgeledi.

Der Spigel dergisi de, futbol dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Hollandalı eski yıldızın, Nazi selamı ile yanlış bir yola saptığını yazdı.

İsrail Belge ve Bilgi Merkezi'nden (CIDI) yapılan açıklamda ise, bu sözler nedeniyle van Basten'in "Nazi sempatizanlığı" ile suçlanamayacağı vurgulandı. Açıklamada, "pireyi deve yapmak yerine", bu sözlerin neden yanlış olduğunun açık bir şekilde anlatılması gerektiği belirtildi.

Hollanda ve dünya futbolunda, tüm zamanların en iyi forvet oyuncularından bir olarak gösterilen Marco van Basten, Ajax ve İtalya'nın Milan takımlarının yanı sıra, 1980 ve 1990'lı yıllarda Hollanda milli takımının da vazgeçilmez oyuncuları rasında yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle 1993 yılında 28 yaşındayken profesyonel futbol yaşamına veda eden van Basten, toplam 280 resmi maçta 218 gol kaydetti.

Van Basten, AZ, Heerenveen, Ajax ve Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü de yaptı.

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