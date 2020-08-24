Marco ve Laura: ABD kıyılarına yaklaşan çifte fırtına nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Haiti, Küba ve Dominik Cumhuriyeti'nde hasara ve can kayıplarına yol açan Marco kasırgası ve tropik Laura fırtınası, ABD kıyılarına yaklaşıyor.

Farklı yönlerden gelerek ülkenin güneyinde kesişmesi beklenen fırtınalar şimdiden binlerce kişiyi yerinden etti.

Marco kasırgasının Louisiana eyaletine bugün ulaşması beklenirken Laura'nın Perşembe günü Teksas eyaletinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Ancak Laura'nın doğuya doğru yay çizmesi durumunda, tarihte ilk kez Louisiana eyaleti iki fırtınayı peş peşe yaşayacak.

Ülkenin güneyindeki kıyı bölgelerinden binlerce kişi tahliye edildi. Louisiana ve Mississippi kıyılarında suların 2 metreye kadar yükselebileceği uyarısı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana'yı afet bölgesi ilan etti. Yoğun yağışların etkisindeki Porto Riko da Cumartesi günü afet bölgesi olarak ilan edilmişti.

Laura'nın etkisine girmesi beklenen Florida'da teknelerde ve karavanlarda yaşayanlar için zorunlu tahliye emri çıkarıldı.

Milyonlarca kişiyi etkiledi

ABD kıyılarına doğru seyreden fırtınalar, şimdiye kadar geçtikleri Karayip ülkelerinde büyük hasara yol açtı.