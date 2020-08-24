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Marco ve Laura: ABD kıyılarına yaklaşan çifte fırtına nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

24.08.2020 13:29 | Son Güncelleme

Haiti, Küba ve Dominik Cumhuriyeti'nde hasara ve can kayıplarına yol açan Marco kasırgası ve tropik Laura fırtınası, ABD kıyılarına yaklaşıyor. Farklı yönlerden gelerek ülkenin güneyinde kesişmesi beklenen fırtınalar şimdiden binlerce kişiyi yerinden etti.

Marco ve Laura: ABD kıyılarına yaklaşan çifte fırtına nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Haiti, Küba ve Dominik Cumhuriyeti'nde hasara ve can kayıplarına yol açan Marco kasırgası ve tropik Laura fırtınası, ABD kıyılarına yaklaşıyor.

Farklı yönlerden gelerek ülkenin güneyinde kesişmesi beklenen fırtınalar şimdiden binlerce kişiyi yerinden etti.

Marco kasırgasının Louisiana eyaletine bugün ulaşması beklenirken Laura'nın Perşembe günü Teksas eyaletinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Ancak Laura'nın doğuya doğru yay çizmesi durumunda, tarihte ilk kez Louisiana eyaleti iki fırtınayı peş peşe yaşayacak.

Ülkenin güneyindeki kıyı bölgelerinden binlerce kişi tahliye edildi. Louisiana ve Mississippi kıyılarında suların 2 metreye kadar yükselebileceği uyarısı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana'yı afet bölgesi ilan etti. Yoğun yağışların etkisindeki Porto Riko da Cumartesi günü afet bölgesi olarak ilan edilmişti.

Laura'nın etkisine girmesi beklenen Florida'da teknelerde ve karavanlarda yaşayanlar için zorunlu tahliye emri çıkarıldı.

Milyonlarca kişiyi etkiledi

ABD kıyılarına doğru seyreden fırtınalar, şimdiye kadar geçtikleri Karayip ülkelerinde büyük hasara yol açtı.

Dominik Cumhutiyeti'ni vuran Laura fırtınası 3 kişinin ölümüne neden olurken milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı.

fırtınada deniz

Haiti'de de beş kişinin öldüğü duyuruldu. Ülkenin başkenti Port-au-Prince şiddetli sel felaketiyle boğuşuyor.

Küba'nın doğu kesimlerinde de çok sayıda kişi evlerinden tahliye edilerek sığınaklara ya da yüksek alanlardaki güvenli binalara yerleştirildi.

Pazar günü şiddetini artıran Marco kasırgası, saatte 120 kilometre hızında rüzgarlara neden oluyor.

Beklenen fırtına öncesi cam ve kapılar tahta panellerle kapatılarak önlem alınıyor

Laura da kasırgaya dönüşecek

ABD'nin dördüncü büyük şehri Houstan'a doğru ilerlemesi beklenen Laura'nın Çarşamba günü şiddetini artırarak kasırgaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

Ülkeyi arka arkaya vurması beklenen fırtınalar nedeniyle ABD Ulusal Kasırga Merkezi uzun süreli risk uyarısında bulundu.

ABD Sahil Güvenliği de New Orleans limanında demirleyen gemilere bölgeyi terk etme planı uygulamaları konusunda uyarıda bulundu.

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