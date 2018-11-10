Marcon’un Avrupa ordusu önerisine Trump’tan tepki

Trump, öneriyi “rencide edici” olarak nitelendirdi.ABD Başkanı Donald Trump, Fransa ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sert bir şekilde eleştirdi. Trump Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturmasını” önerdiğini belirterek, "Bu çok rencide edici” ifadesini kullandı. Trump, "Avrupa'nın önce kendi üzerine düşen payı NATO'ya ödemesi gerektiğini” de sözlerine ekledi.

Trump, aralarında Almanya'nın da bulunduğu birçok NATO ülkesini, NATO'ya gereken mali desteği sağlamamakla suçluyor. NATO üye devletleri, savunma bütçeleri için ayırdıkları payın kademeli olarak gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sine yükseltmeyi taahüt etmişlerdi, ancak üye ülkelerin çoğu bu orana henüz erişmiş durumda değil.

Macron'un açıklamaları

Cumhurbaşkanı Macron, Salı günü Europa 1 radyosuna verdiği demeçte, "gerçek bir Avrupa ordusu” kurulmadan Avrupalıların kendilerini savunamayacaklarını söylemişti. "Avrupa sınırlarında yükselen ve yeniden silahlanan otoriter güçlere” karşı uyarıda bulunan Macron, Avrupa'nın kendini "Çin, Rusya ve hatta ABD'ye karşı” savunabilmesi gerektiğini vurgulamıştı.