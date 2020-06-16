Marcus Rashford'ın kampanyası sonrası İngiltere hükümeti geri adım attı, yüz binlerce çocuğa yazın ücretsiz yemek kuponu verilecek

İngiltere milli takımında da forma giyen Marcus Rashford bunun üzerine milletvekillerine hitaben bir mektup yazdı.

İngiltere'de hükümet koronavirüs nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde öğrencilere ücretsiz okul yemeği vermek yerine yemek kuponu dağıttı. Ancak hükümet okulların tatile girdiği yaz döneminde uygulamaya devam edilmeyeceğini duyurdu.

İngiltere'de daha önce okul çağındaki yaklaşık 1 milyon 300 bin çocuğa yazın ücretsiz yemek kuponu verilmeyeceğini açıklayan hükümet, Manchester United'ın golcüsü Marcus Rashford'ın başlattığı kampanya sonrası geri adım attı. 22 yaşındaki Rashford çocuklara altı hafta boyunca kupon verileceğinin açıklanması sonrası, "Bir araya geldiğimizde bakın neler yapabiliyoruz" dedi.

Rashford'un mektubunda şu satırlar yer aldı:

"Benim hikayem İngiltere'deki pek çok aile için tanıdık. Annem masaya iyi bir yemek koyabilmek için çalıştı. Asgari ücret alıyordu ama bu yetersizdi. Annem ne kadar çok çalışırsa çalışsın, sistem benim gibi ailelerin çocuklarının başarılı olması için inşa edilmemişti."

Rashford mektupta ayrıca komşularının ve antrenörlerinin de kendilerine gıda yardımı yaptıklarını anlattı.

Rashford, BBC'ye verdiği röportajda ise "Annem çocuklarını tek başına büyüttü. Beş çocuk beraber yaşıyorduk. Annem masaya yemek koyabilmek için çok çalışıyordu. Geceleri endişeleri yüzünden uyuyamıyordu. Annem ertesi sabah yeniden otobüse binip işe gidiyordu. Bu her gün tekrarlanıyordu" dedi.

Başbakan Johnson**, Rashford'ı tebrik etti**

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün düzenlediği basın toplantısında kampanyasıdan dolayı Marcus Rashford'ı tebrik ettiğini açıkladı.

Boris Johnson, "Marcus Rashford ile bugün konuştum. Kampanyadan bugün haberim oldu. Zor durumda olan ailelere yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.