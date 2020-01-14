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  4. "Mardin 2. OSB Elektrik Altyapısının Kurulması Projesi"nin sözleşmesi imzalandı

"Mardin 2. OSB Elektrik Altyapısının Kurulması Projesi"nin sözleşmesi imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 18:10 | Son Güncelleme

"Mardin 2. OSB Elektrik Altyapısının Kurulması Projesi"nin sözleşmesi imzalandı

MARDİN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) teknik desteği ve Mardin 2. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle 13,3 milyon lira bütçeli "Mardin 2. OSB Elektrik Altyapısının Kurulması Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

Vali ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, proje sözleşmesinin imzalanması amacıyla DİKA konferans salonunda düzenlenen törende, Mardin'de istihdam ve sanayi alanları için ikinci bir OSB'ye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İhtiyaç duyulan ikinci OSB'nin bir an önce faaliyete girmesi için altyapı çalışmalarının tamamlanmasının önemini vurgulayan Yaman, yine istihdam oluşturabilmek amacıyla Midyat ve Nusaybin ilçesi için de OSB başvurularını hızlandırdıklarını dile getirdi.

Yapılacak yeni OSB'lerle kente 4 OSB oluşacağını aktaran Yaman, şöyle dedi:

"Artık bölgenin cazibe merkezi bir iliz. Hem turizm hem tarım hem de sanayi sektöründe. O nedenle de yeni alanların oluşmasıyla yüzde 24'te olan işsizlik oranı problemimizi de çözmek istiyoruz, onun için de büyük bir çalışma olacak. 2. OSB'nin birinci altyapı çalışmalarını bitirdik. Lokasyon olarak iyi bir yerde, yol ve güvenlik problemi yok. Büyüme imkanı var."

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da projenin 2. OSB'nin gelişimine ciddi anlamda destek vereceğini aktararak, "2. OSB'den beklenen çalışan sayısı fizibiliteye göre en az 10 bin insan olması gerekiyor. Yani ortalama fabrika başına biz 150 çalışan ön görüyoruz." dedi.

Daha sonra Yaman, Altındağ, Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Coşkun Öztürk ile Mardin 2. OSB Müdürü Mahmut Acay sözleşmeyi imzaladı.

Törene, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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