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Mardin “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları”na ev sahipliği yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 17:53 | Son Güncelleme

Anadolu’nun kültürel birliğinde önemli yere sahip olan ortak değerlerin, ele alındığı “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları” etkinliğinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı A.

Anadolu’nun kültürel birliğinde önemli yere sahip olan ortak değerlerin, ele alındığı “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları” etkinliğinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı A. Haluk Dursun, gençlerle birikimlerini paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından Mardin’de “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları” düzenleniyor. Anadolu topraklarının ürettiği maddi ve manevi değerlerin gençlere aktarılmasını hedefleyen etkinlik, Mardin’de farklı bölgelerden gelen öğrencileri ağırladı. Katılımcılar, alanında uzman akademisyen, yazar, sanatçı, düşünce insanı, öğretmen ve bürokratlarla bir araya gelerek özgün fikirlerini ifade etme imkanı buldu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, etkinlikte yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının ürettiği maddi ve manevi değerlere ilişkin değerlendirmelerini ve kendi birikimlerini gençlerle paylaştı.
Dursun, bu kapsamda ilk programın Çanakkale’de gerçekleştiğini kaydederek, “Çanakkale ruhunu öğrenciler ve akademisyenlerle birlikte konuştuk. Şimdi Mardinli gençlerin sorularını yanıtlıyoruz. Batıdan da bu bölgeyi görmeyen gençleri getiriyoruz. Çalıştayda bir yanımda Boğaziçi’nden bir yanımda Nusaybin’den bir kızımız vardı. Anadolu’nun renklerinin anlatılması, tanıtılması ve bunun gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir program yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
"Mardin de birliğin nasıl sağlandığını gösteren bir şehir" diyen Dursun, "Buradan sonraki programlarda Samsun’a gideceğiz. Ahlat, Diyarbakır, Şırnak, Cizre, Sarıkamış Doğu ve batıyı bir araya getirmek kaynaştırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Tarihi mekanlar ve kişiler başta olmak üzere, Anadolu’nun kültürel birliğinde yer eden ortak değerlerin ele alındığı ve yeni nesillerde kültür, dil ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla “Gençlerle Baş Başa” ve “Şehir ve Tarihi Alan İncelemeleri” programlarının da bulunduğu etkinlikten çıkacak kararlar, sonuçları takip edilmek üzere raporlaştırılarak yayımlanacak.

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