Mardin Artuklu Üniversitesinden Yaşayan Diller Enstitüsü açıklaması

Mardin Artuklu Üniversitesi senatosu, Yaşayan Diller Enstitüsü hakkında kapatılma kararı alındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi senatosu, Yaşayan Diller Enstitüsünün kapatılma kararının söz konusu bile olmadığını açıklayarak çıkan haberleri yalanladı.

Açıklamada, "Bilindiği üzere Yüksek Öğretim Kurulu, ’Yeni YÖK’ adı altında başlattığı yapılandırma çalışmaları arasında lisansüstü eğitim ilgili çok başlılığı ortadan kaldıran daha hızlı ve verimli bir işleyişin hedeflendiği bütün enstitüleri tek çatı altında toplayan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin kurulmasını benimsemiştir. Bu bağlamda Mardin Artuklu Üniversitesi senatosu olarak bünyemizde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü ile kurma aşamasına getirdiğimiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün tek çatı altında birleştirilerek Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüsü adıyla yeniden şekillenmesi ile ilgili bir karar alınmış ve Yüksek Öğretim Kuruluna bildirilmiştir. Nitekim tüm enstitülerimizde yüksek lisans ve doktora programları yıllardan beri sürdürülmekte olup, gerçekle bağdaşmayan manipülatif ve yönlendirici haberlerde yer aldığı gibi kapatılan hiçbir yüksek lisans ve doktora programı kesinlikle söz konusu değildir. Aksine bu yıl itibariyle yüksek lisans ve doktora programlarımızda ciddi bir artış gerçekleştirilmiş ve yeni programlar açılmıştır. Bununla birlikte Yaşayan Diller Enstitüsü sadece Kürt dili ve kültüründen ibaret olmayıp, Arap dili ve kültürü, Süryani dili ve kültürü de bu kapsamda enstitümüz bünyesinde yüksek lisan programları uygulamaktadır. Terör zihniyetinin refleksleriyle yaklaşım gösteren kesimler üniversitemizi ve yönetimini asılsız iftiralarla kasten karalamak için bu haberleri dolaşıma koyup, yöneticilerimize saldırarak haksızca ithamlarla etik olmayan bir üslupla bizleri ve kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmişlerdir. Suçlayıcı ifade ve atıflarla dizayn edilen bu yaklaşım ve saldırıları şiddetle kınar gerçeği kamuoyuna saygıyla arz ederiz" denildi.

