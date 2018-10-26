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Mardin Atık Su Arıtma Tesisi törenle açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:53 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman: - "Göreve başlayınca IPA tarafından desteklenen bu projede bir yılda sadece yüzde 10'luk bir çalışmanın yapıldığını gördük. Geriye kalan kısmını bir yıl içerisinde hep birlikte tamamladık" - AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson: - "Projeler, aslında bizim AB ile Türkiye arasındaki uzun dönemli iş birliğinin somut bir örneği ve önemli bir nişanesidir"

MARDİN (AA) - Mardin'de yaklaşık 54,7 milyon avroya malolan Mardin Atık Su Arıtma Tesisi törenle hizmete açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) desteğiyle bitirilen Mardin Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman, tesisin önemine işaret ederek, "Göreve başlayınca IPA tarafından desteklenen bu projenin bir yılda sadece yüzde 10’luk bir çalışmanın yapıldığını gördük. Geriye kalan kısmını bir yıl içerisinde hep birlikte tamamladık." dedi.

Çevre konusuna özel önem verdiklerini dile getiren Yaman şöyle konuştu:

"Bölgenin çevreye duyarlı bir şehir olmasında katı atık yönetimi, sanayi ve evsel atık yönetiminin iyi kurgulanması ve faaliyete geçirilmesi lazımdı. Bu sebeple de IPA’dan önemli bir destek alarak bu projeleri gerçekleştirmeye başladık. Sadece bununla kalmayacak, bundan sonra IPA ile iş birliğimiz devam edecek. Bundan sonra açılacak hibe programları için Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak müracaat edeceğiz."

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson ise projeye katkıda bulundukları için mutlu olduklarını kaydetti.

Projeyi çok önemsediklerini vurgulayan Danielsson, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu proje, Mardin'deki sorunların iyileştirilmesine katkıda bulunacak, su ile geçen hastalıkların azalmasına yardımcı olacak, Mardin'de yaşayan yaklaşık 400 bin nüfusun genel kamu sağlığını iyileştirecek. Çevre koruma gerçekten çok önemli bir konu. Aynı zamanda pek çok zorlukla karşılaştığımız bir konu. Sadece AB için değil tüm ülkeler için çok çok önemli bir konu. "

- Türkiye'ye teşekkür

Danielsson, 2002 yılından bu yana Türkiye'yi desteklemek için çevre sektöründe 6,6 milyar liralık yatırım desteği sağladıklarını aktardı.

Türkiye genelinde 36 projenin uygulandığını ve 18 projenin de hazır olduğunu ifade eden Danielsson, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda projeler aslında bizim AB ile Türkiye arasındaki uzun dönemli iş birliğinin somut bir örneği ve önemli bir nişanesidir. AB tarafından bakacak olursak Türkiye'de demokrasinin, istikrarın ve refahın desteklenmesi bizim de önemli bir çıkarımız. Türkiye'nin özellikle son yıllarda çok çok önemli zorluklarla karşılaştığının farkındayız. Özellikle Suriye krizinde Türkiye'ye, hükümete ve gerekse Türkiye halkına 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye son derece bonkör bir şekilde ev sahipliği yapıkları için teşekkür etmek istiyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehrali Ecer de tesisin toplam 54,7 milyon avroya mal olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı.

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