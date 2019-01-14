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Mardin Başsavcısı Bektaş: Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda artış var

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 16:45 | Son Güncelleme

MARDİN Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kentte 2018 yılında Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda artış olduğunu söyledi.

Mardin Başsavcısı Bektaş: Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda artış var

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kentte 2018 yılında Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda artış olduğunu söyledi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Beştaş, kentte 2018 yılında yaşanan suçlarla ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Başsavcı Bektaş, vatandaşın adalet hizmetine erişmesi ve adaletin tahsis edilmesinin başlangıç noktasının savcılık makamları olduğunu söyledi. Mardin'de 2018 yılında gelen evrakların yüzde 85 oranında karara bağlandığını, bunun Türkiye ortalamasının üstünde bir oran olduğunu kaydeden Başsavcı Bektaş, bütün suçlarda olduğu gibi Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda da artış olduğuna dikkat çekti. Başsavcı Bektaş, şunları söyledi:
"2018 yılında, Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden adli olay sayısı 15 bin 251 olmuş. 2018 yılında gelen evrak sayısı yaklaşık yüzde 85 oranında karara bağlama süreci yaşamış. Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu söyleyebilirim. Yaşanan onca olumsuzluğa rağmen yani adliyemizin fiziki imkansızlığı, yetersizliği, personel sayısının azlığı ve hakim, savcı sayısının yılın son çeyreğinde arttırılması dikkate alındığında çıkarılan evrak azımsanmayacak kadar önemlidir. Mardin ilinin konumu, sınıra olan yakınlığı, sınır hattının uzunluğu ile terör dediğimiz anayasal düzene karşı işlenen suçlar alanında da bir artış söz konusudur. 2018 yılında çevre ülkelerde yaşanan olayların ülkemize yansıması, ülke içerisinde gelişmelerden dolayı sayı artmış durumdadır. Suçun tipi, şüphelinin profili bizim için hiç önemli değildir. Önemli olan bu dosyayı bir şekilde karara bağlamaktır. Cumhuriyet savcısı sayısının arttırılması ile büyük bir başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim."
Suriye'den kaçarak teslim olanların sayısının fazla olduğunu aktaran Bektaş, "Gerek sınırdan gerek ülke içerisinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü elemanlarından gerekse de onlarla birlikte hareket eden PYD ve değişik harf gruplarından oluşan terör örgütünün elamanlarından gelip teslim olan ve işlemleri yapılan kişi sayısı bayağı var" diye konuştu.
Başsavcı Bektaş, Mardin'de yeni adliye binasının yapımına yakın bir zamanda başlayacağını da sözlerine ekledi.

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Mardin Başsavcısı Bektaş: Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda artış var

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