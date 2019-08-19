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Mardin Belediye Başkanlığına getirilen Mustafa Yaman kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 10:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk; terör örgütleri iltisak-irtibatı olması ve terör örgütlerine destek verdiği yönünde tespit ve deliller olması nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştır. Yerine, Mardin Belediye Başkanı olarak Mardin Valisi Mustafa Yaman getirildi. Peki Mustafa Yaman kimdir, işte detaylar...

Mardin Belediye Başkanlığına getirilen Mustafa Yaman kimdir?

Üç büyük ilde belediye başkanları terör örgütleriyle irtibat ve terör örgütlerine destek suçlaması ile görevden alındı. Bu illerden biri olan Mardin’in Büyük Şehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk görevden alınarak yerine Mardin Belediye Başkanı olarak Mardin Valisi Mustafa Yaman getirildi. Peki Mustafa Yaman kimdir, işte detaylar...

VAN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK ATANAN HASAN BASRİ GÜZELOĞLU KİMDİR?

1961 yılında Çorum İlinin Osmancık İlçesinde doğdu. İlkokul, Orta ve Lise öğrenimini Osmancık İlçesinde tamamladı.1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve Avukatlık stajını bitirdi.1986 yılında Kütahya İlinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bilgi ve görgü artırmak amacı ile 1 sene Belçika'da kaldı. Kaymakam Adaylığı stajı döneminde Ürgüp Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Kura ile Almus Kaymakamlığına başlayarak daha sonra Mazgirt, Bozova, Delice, Beypazarı ve Niksar İlçelerinde Kaymakamlık yaptı.

İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatına Hukuk Müşaviri olarak atandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Genel Müdürlüğü, Tunceli Valiliği, Giresun Valiliği, Kırklareli Valiliği ve Balıkesir Valiliği görevlerinde bulundu. Mustafa Yaman 30,05,2016 tarih ve 2016/8864 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından onaylanan Valiler Kararnamesiyle Mardin Valiliği görevine atandı. Avukat Gülseren Hanımla evli olup 1 çocuk babasıdır.

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Mustafa Yaman mardin belediye başkanı

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