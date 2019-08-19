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Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Yaman: "Artık belediyenin kaynakları dağa aktarılmayacak"

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 11:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nca Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman, "Eski çalışmalarımızı devam ettireceğiz, artık belediyenin kaynakları dağa aktarılmayacak" dedi.İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı’nca Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman, "Eski çalışmalarımızı devam ettireceğiz, artık belediyenin kaynakları dağa aktarılmayacak" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Sabah saatlerinde belediyeye gelen çalışanlar arama noktalarından geçerek belediye binasına alındı.
Mardin Valisi Mustafa Yaman saat 10.30’da Mardin Büyükşehir Belediyesi binasına geldi. Birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Yaman, beraberindekilerle birlikte makama geçti.
Belediye girişinde bir açıklama yapan Vali Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı’nın teveccühü ile göreve getirildiğini söyledi. Vali Yaman, "Eski çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bütün genç yaşlı demeden herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. Artık belediyenin kaynakları terör örgütüne aktarılmayacak, çalışmalar sürüyor” dedi.

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