HABER

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden okullara top desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:22 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa birimi sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullara top dağıtmaya başladı.Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve eğitime katkı konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa birimi sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullara top dağıtmaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve eğitime katkı konusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Mardinmasa birimi hayata geçirdiği 38 sosyal sorumluluk projesinden biri olan Topu Olmayan İlkokul Kalmasın Projesi’yle 10 ilçenin kırsal mahallelerdeki okullara top dağıtmaya başladı.
Proje sorumlusu Esra Varlık, projedeki amacın çocukları spora yönlendirmek olduğunu vurgulayarak, "Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa birimi olarak Valimiz ve Belediye Başkanımız Mustafa Yaman’ın destekleriyle 38 sosyal sorumluluk projemizden biri olan Topu Olmayan İlkokul Kalmasın Projesi kapsamında kırsal kesimlerdeki öğrencilerimizin spora yönelik motivasyonlarını artırıyoruz. Aynı zamanda onları spora teşvike etmeye çalışıyoruz” dedi.
Her alanda olduğu gibi spor alanında da çocukların yanında olmaya çalıştıklarını belirten Varlık, “Çocuklar top ile beraber spor yapsınlar, sporun keyfine varsınlar diye bu projeyi başlattık. Valimiz ve Belediye Başkanımız Mustafa Yaman’ın önderliğinde yürütülen bu projenin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Çocuklara hem toplarını dağıtık hem de onlarla biraz oyun oynadık. Bütün çocukların spor yapması, onları yönlendirmek için elimizden gayreti göstereceğiz" diye konuştu.
Top dağıtımında, öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansırken Tekkuyu İlkokulu öğretmeni Hısret Gök ise, "Beden derslerimizde daha kapsamlı etkinlikler yapacağız. Yapılan bu çalışmalarla çocuklarımızın eğitimine bir nebze de olsa katkı sunacağını düşünüyoruz. Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Yaman’a çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

PARTNERÜnlü komedyeni şaşırtan olay!Ünlü komedyeni şaşırtan olay!
Zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sürüyor (2)Zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sürüyor (2)
Rusya: 'Türkiye'yle Askeri Olarak İleride Daha Büyük Planlarımız Var'Rusya: 'Türkiye'yle Askeri Olarak İleride Daha Büyük Planlarımız Var'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması

Muharrem İnce'nin 'CHP içindeki çete' ifadesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

İnce söylemişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Bakan Kurum'dan termik santrallerle ilgili flaş açıklama

Bakan, açık açık uyardı! 6 ay içinde...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Adana'da deprem

Adana'da deprem

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.