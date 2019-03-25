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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından intihar eden terörist hakkında açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 18:04 | Son Güncelleme

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden terörist hakkında açıklama yaptı.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından, bugün sabah saatlerinde cezaevinde intihar eden Medya Çınar ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden terörist hakkında açıklama yaptı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından, bugün sabah saatlerinde cezaevinde intihar eden Medya Çınar ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında Medya Çınar isimli şahsın Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ası suretiyle intihar ederek ölümü olayı ile ilgili yanlı, yanlış, maksadını aşan haberler yapıldığı görülmüş, kamuoyunu doğru bilgilendirme adına basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Medya Çınar’ın PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 26 Mayıs 2016 tarihinde gözaltına alındığı, 31 Mayıs 2016 tarihinde ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan’ tutuklandığı, açılan kamu davası üzerine yargılanmasına, Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam olunduğu belirlenmiştir. Ayrıca 25 Mart 2019 tarihinde saat 09.14 sıralarında bulunduğu koğuşun banyo kısmında kendini asmak suretiyle intihara kalkıştığı, durumun koğuşta bulunun diğer tutuklu ve hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumu idaresine bildirmesi üzerine olaya müdahale edildiği, saat 09.24 sıralarında Ceza İnfaz Kurumunda hazır bekletilen ambulans ile Mardin Devlet Hastanesine sevkinin sağlandığı, burada yapılan kontrollerde Medya Çınar’ın öldüğü olduğu tespit edilmiştir. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanıldığı soruşturmanın titizlik ve hassasiyetle çok yönlü olarak sürdürülmektedir.” denildi.

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