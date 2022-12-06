Mardin'de 3 aile silah ve sopalarla birbirine girdi: Mahalle muhtarı öldü, 11 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki feci olay adliye binası önünde meydana geldi. 3 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

POLİS EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

Taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşen olayda 12 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği B.T. (35), M.T. (20), A.Y. (19), B.Y. (33), D.Y. (29), M.Y. (51), Y.Y. (50), A.Y. (42), N.B. (40), A.B. (49), R.B. (45) ve Y.C. (30) ambulanslarla hastanelere götürüldü.

MAHALLE MUHTARI HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada yaralanan 12 kişiden 1'i olan kırsal Demirkapı Mahallesi Muhtarı Yusuf Yüksel (50), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Polis ekipleri de olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çok sayıda taş, sopa ve boş kovan buldu. (DHA)



