HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin'de 3 aile silah ve sopalarla birbirine girdi: Mahalle muhtarı öldü, 11 kişi yaralandı

Mardin'de 3 aile silah ve sopalarla birbirine girdi: Mahalle muhtarı öldü, 11 kişi yaralandı

06.12.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de 3 aile arasında çıkan kavga nedeniyle adliye binasının önü savaş alanına döndü. Çok sayıda kişi birbirlerine taş, sopa ve silahlarla saldırdı. Kavgada köy muhtarı öldü, 11 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, 7 kişi de gözaltına alındı.

Mardin'de 3 aile silah ve sopalarla birbirine girdi: Mahalle muhtarı öldü, 11 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki feci olay adliye binası önünde meydana geldi. 3 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

POLİS EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

Taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşen olayda 12 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği B.T. (35), M.T. (20), A.Y. (19), B.Y. (33), D.Y. (29), M.Y. (51), Y.Y. (50), A.Y. (42), N.B. (40), A.B. (49), R.B. (45) ve Y.C. (30) ambulanslarla hastanelere götürüldü.

mardinde-3-ailenin-sopali-silahli-kavgasi-12-yarali-7-gozalti_4931_dhaphoto3

MAHALLE MUHTARI HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada yaralanan 12 kişiden 1'i olan kırsal Demirkapı Mahallesi Muhtarı Yusuf Yüksel (50), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

mardinde-3-ailenin-sopali-silahli-kavgasi-12-yarali-7-gozalti_4931_dhaphoto1
Polis ekipleri de olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çok sayıda taş, sopa ve boş kovan buldu. (DHA)

İstanbul'da asker eğlencesinde akılalmaz görüntü! İstanbul'da asker eğlencesinde akılalmaz görüntü!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya ilhak etmişti! Korkunç görüntü...Rusya ilhak etmişti! Korkunç görüntü...
Cinayet 15 ay sonra çözüldü!Cinayet 15 ay sonra çözüldü!
Sahte hoca skandalı! İçine cin girmiş diyerek kandırdı...Sahte hoca skandalı! İçine cin girmiş diyerek kandırdı...
Anahtar Kelimeler:
Mardin kavga

En Çok Okunan Haberler

Sözde hoca pes dedirtti: 10 yıldır erkek değilim

Sözde hoca pes dedirtti: 10 yıldır erkek değilim

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

'Efsane kış'ın şifresi bu haritalarda! "Her şey olabilir" diyerek uyardı

'Efsane kış'ın şifresi bu haritalarda! "Her şey olabilir" diyerek uyardı

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.