HABER

Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 01:17 | Son Güncelleme

Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak olarak düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AYRINTILAR GELECEK...

Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece
Mazgala sıkışan 2 ördek itfaiye ekiplerince kurtarıldıMazgala sıkışan 2 ördek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Tokat’ta sağanak hayatı olumsuz etkilediTokat’ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin Savur operasyon terörist

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
21 Ağustos Şans Topu sonuçları

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

21 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları

6 bilen çıkmadı, 1 milyon TL devretti

Sultanbeyli’de feci kaza: 2 kişi korkunç şekilde can verdi

Feci kaza: Korkunç şekilde can verdiler

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Son dakika: Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.