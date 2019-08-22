Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Mardin'in Savur il\u00e7esi k\u0131rsal\u0131nda \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ve Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan ortak olarak d\u00fczenlenen operasyonda 3 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi.\nAYRINTILAR GELECEK... Her \u015fey gece kul\u00fcb\u00fcnden \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra ya\u015fand\u0131! Bursa'da korkun\u00e7 geceMazgala s\u0131k\u0131\u015fan 2 \u00f6rdek itfaiye ekiplerince kurtar\u0131ld\u0131Tokat\u2019ta sa\u011fanak hayat\u0131 olumsuz etkiledi
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