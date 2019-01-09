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Mardin'de akılalmaz olay! Hırsızdan şoke eden mesaj: Karım çok beğendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 14:23 | Son Güncelleme

Mardinli Sertaç Orman'ın iş yerine geçtiğimiz günlerde hırsız girdi. İş yerinde bulunan tüm eşyaları çalan hırsıza kendi girişimleri sonucunda ulaşan Orman, zanlıdan gelen mesajla büyük şok yaşadı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir iş yerini soyan hırsız, 50 bin liralık malzeme ile ortadan kayboldu. İş yeri sahibi olan Sertaç Orman, güvenlik güçlerine haber verdikten sonra kendi imkanlarıyla hırsızın peşine düştü. Hırsızın izini bulan Orman, aracılarla zanlıdan gelen ‘karım eşyaları çok beğendi, şikayetini geri çek’ notunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

50 bin liralık malzemeyle ortadan kayboldular!

Olay, Artuklu ilçesinde bulunan bir iş merkezinin 3. katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, karı koca oldukları öğrenilen iki kişi, önceki akşam geç saatlerde iş merkezine gelerek 3. kata yöneldi. Buradaki iş yerini soyan zanlılar, yaklaşık 50 bin liralık malzeme ile ortadan kayboldu.
İş yeri sahibi Sertaç Orman ve Veysel Anatça, ertesi gün iş yerine geldiklerine gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. İş yerlerine hırsız girdiğini gören Orman, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Orman, güvenlik güçleri işini yaparken kendi imkanlarıyla da hırsızları bulmaya çalıştı.
Bir süre dedektif gibi iz süren Orman, iş yerine girenlerin karı koca olduğunu öğrendikten sonra kendilerine ulaştı. Zanlı aracılarla Orman’a not gönderdi. ‘Kardeş hakkını helal et, şikayetini geri al, zararını en kısa sürede karşılarız. Karım eşyaları çok beğendi’ notunu gören Orman, neye uğradığını şaşırdı. Orman, zanlıların bilgilerini savcılığa verdiklerini güvenlik güçlerinin de gereğini yaparak zararlarının karşılanması için mücadele ettiğini söyledi.

HIRSIZDAN AKILLARA ZARAR MESAJ

HIRSIZDAN AKILLARA ZARAR MESAJ
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan iş yeri çalışanı Veysel Anatça, Orman’ın iki gün boyunca iş yerine gelmediğini söyledi. Anatça, “Bizler de izinliydik. İş yerimizin hemen girişinde kamera var nasıl oluyorsa o gece bu kamera çalışmıyor. 2 gün sonra iş yerine geldiğimizde çatal bıçak, peçete, şark köşesi, toplantı masası, ofis takımı, televizyon, fırın, ne varsa alıp götürmüşler, şaşkınlık içindeyiz.
Çatal bıçağın bile çalınması ilginç. İş yeri sahibimiz emniyet ve savcılığa konuyu bildirdi, parmak izleri alındı. Kendi çabalarımızla da hırsızlıkları bulmak için mücadele ederken eşyaları çalanların karı koca olduğunu öğrendik ve telefonla ulaştık. Zanlı, aracılarla bize ‘Kardeş hakkını helal et, şikayetini geri al, zararını en kısa sürede karşılarız. Karım eşyaları çok beğendi’ diye pişkin pişkin not yolladı. Güvenlik güçlerine tüm bilgileri verdik. Yakalanıp eşyalarımızın geri gelmesini ve bu hırsızların cezalarını çekmesini istiyoruz” dedi. (İHA)
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