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Mardin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Mardin bayram namazı saati...

09.07.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yardımlaşmanın, sevgi ve saygının artacağı mübarek Kurban Bayramı'nda dini görevini yerine getirmek isteyen Müslümanlar araştırmaya başladı. Mardin'de yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bayram namazı saatini araştırmaya koyuldu. Peki Mardin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 Mardin bayram namazı saati...

Mardin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Mardin bayram namazı saati...

Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 itibarıyla başladı. Yardıma ihtiyacı olanların rahat nefes alacağı bu bayramda vatandaşların ilk gündeminde, bayram namazı saati yer aldı. Peki Mardin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 Mardin bayram namazı saati...

MARDİN'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Mardin'de bayram namazı 05.37'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE DİYANET BİLGİSİ

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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2022 Diyanet’e göre Adana bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Diyanet’e göre Adana bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Mardin
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