31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk başkanlığında ilk belediye meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı Türk'ün açılış konuşmasıyla başladı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildiği sırada AK Parti grubu adına söz alan AK Parti Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, İstiklal Marşı'nın okunmasını, saygı duruşunda bulunulmasını istediklerini söyledi.

Gündem maddelerini görüşülmesini sürdüren Türk'e AK Parti'li meclis üyeleri de aynı talebi yineledi.

Türk, bunun üzerine, "Başta söyleseydiniz. Bunu şey yapmanın, zora düşürmenin bir anlamı var mı? Belki unuttuk. Ama gerçekten bu bir provokasyondur, başka bir şey değil. Daha önce böyle bir uyarı yapsaydınız belki aklıma gelirdi. Sanki İstiklal Marşı'na karşıymışız gibi getirmeye çalışıyorsunuz, bu yanlıştır. Yoksa her zaman İstiklal Marşı'nı okuruz. Ama bu şekilde davranışın gerçekten hoş değil." ifadelerini kullandı.

Yeşilli Belediye Başkanı Demir de İstiklal Marşı'nı grup olarak okuyacaklarını söyledi. HDP'li Meclis üyeleri bunun bir öneri olduğunu ileri sürerek, meclis onayına sunulmasını istedi.