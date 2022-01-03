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Mardin'de binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

03.01.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Artuklu'da bulunan bir binanın en üst katında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Patlamanın mutfaktaki gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtilirken olayda bir kişi yaralandı.

Mardin'de binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Mardin Artuklu'da dün 3 katlı bir binanın en üst katında patlama meydana geldi. Mutfaktaki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonucunda bir kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sonucunda çıkan yangın ise ekipler tarafından güçlükle söndürüldü.

GAZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA

Olay, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ramazan Arık'a ait 3 katlı binanı en üst katındaki mutfakta gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden 5 itfaiye aracı ve 14 itfaiye eri, güvenlik önlemi alıp, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası ile çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

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BİR KİŞİ YARALANDI

Patlamada ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı kişiyi Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evde büyük çaplı hasar oluşurken, jandarma patlama ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA


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patlama Mardin
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