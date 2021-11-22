Mardin’de bir garip yapı! Altı mezarlık, üstü cami

Artuklu ilçesinde bulunan ve asırlık bir cami olduğu belirtilen Şeyh Lübban Camii'nin duvar dibinde bulunan mezar taşları, görenlerin dikkatini çekiyor. Yoldan geçenleri hayrete düşüren bu mezar taşlarının bir kısmının eski bir tarihe dayandığı tahmin ediliyor. Restorasyon atölyesi yöneticisi Seçkin Acar, yeni yapılar keşfetmek için caminin bulunduğu sokakta yürürken, cami duvarındaki mezar taşlarıyla karşılaştığını ifade etti. Şaşkınlıkla bu manzarayı anlamlandırmaya çalıştığını belirten Acar, “Aslında bu bilgiyi yakinen mahallelilerden aldım. Mahalleden aldığım bilgi ve şu an gördüğüm buranın bir yatır olduğu, sonradan bu gördüğünüz mezarlıkların dibine, üstüne yaklaşık 100 yıllık bir yapı yapıldığı görünüyor. Çünkü etrafındaki yığma taşlar yeni taşlar yani uzun tarihi olan taşlar değil. Muhtemelen yakın tarihli bir yapıya benziyor. Mezarlıkların dibine yapılmış zaten mezarlıkların başları da gördüğünüz gibi gömülmüş” dedi.

"MEZARLAR HEM YOLUN ALTINDA HEM DE CAMİNİN DİBİNDE KALMIŞ"

Taşların bir kısmının yol altında kalmış olduğunu, bir kısmın da caminin bazı kenar ve köşelerinde kalmış olduğunu tahmin ettiğini aktaran Acar, “Aslında bu dinen kabul edilebilir bir şey değildir. Nasıl bir insan kutsal ise ölüsü de kutsaldır. Aynı şekilde fark ettiğiniz gibi zaten mezarlıkların üzerine normal şartlarda basmamız bile dinen uygun değildir. Ama burada gördüğümüz manzara maalesef ki üzeri kapatılmış bir kısmı duvar altında kalmış mezarlıklar görüyoruz. Bu doğru bir şey değil, İslamiyet’te de doğru bir şey değil diğer dinlerde de doğru değil. Çünkü ölü kutsaldır. Ne olursa olsun insanlar buna saygı duymak zorundadır. Aslında mezar taşları için söyleyeyim. Bunlar yakın bir tarihi temsil etmiyor. Çok geçmiş bir tarihi temsil ediyor. Üzerinde gördüğünüz gibi Arapçayla yazım anlatımı var. Eski bir tarihi var, zaten üstüne yapılan yapıda şu görülen kemer motifi ve etrafındaki taş yapı yakın tarihli bir yapı eski tarihli bir yapı değil” diye konuştu.

İHA

