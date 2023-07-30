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Mardin'de cadde ortasında dehşet anları... Satır ve silahlarla birbirlerine saldırdılar: 2'si ağır 7 yaralı!

30.07.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında satır ve silahlı kavga çıktı. PTT Caddesi'ndeki kavgada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Mardin'de cadde ortasında dehşet anları... Satır ve silahlarla birbirlerine saldırdılar: 2'si ağır 7 yaralı!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan satırlı ve silahlı kavgada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akraba iki aile bireyleri PTT Caddesi'nde karşılaştı.

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7 KİŞİ YARALANDI

Aile bireyleri arasında çıkan tartışmanın satırlı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Yaralılar ambulanslarla Mardin ve Nusaybin'deki hastanelere kaldırıldı. Silahlı kavga sırasında bir araca da kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerince gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

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Öte yandan silahlı kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)

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Mardin Nusaybin

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