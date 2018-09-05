Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin Emniyet Müdürlüğü ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; ilimiz Kızıltepe ilçesi ve köylerinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunarak örgüte milis, işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları, PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG örgütü tarafından ülkemize yönelik silah, patlayıcı madde, mühimmat, eleman aktarımı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldıkları yönünde alınan bilgiye istinaden, 14 Ağustos 2018 günü 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve tahkikata başlanmıştır. İlimiz Kızıltepe ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne katılım yapacağı değerlendirilen 1 şahıs yakalanarak 09 Ağustos 2018 günü hazır edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış; bu şahsın yasa dışı yollar ile sınır hattından örgüte aktarımına yardım edecekleri tespit edilen 4 şahıs yakalanmış, hazır edildikleri mahkemece şahıslardan 3'ü tutuklanmış, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Artuklu ilçemizde, PKK/KCK terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda, sözde demokratik özerklik ve alternatif yönetim modeli inşası için, KCK sistemine bağlı olarak oluşturulan sözde kent meclisi ve mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 7 şüpheli şahıs, Mardin Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak 14 Ağustos 2018 günü gözaltına alınmış ve tahkikata başlanmıştır” denildi.
İHA
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