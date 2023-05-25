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  4. Mardin'de düğünde silahlı kavga: 11 kişi yaralandı

Mardin'de düğünde silahlı kavga: 11 kişi yaralandı

25.05.2023 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Yeşilli ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Mardin'de düğünde silahlı kavga: 11 kişi yaralandı

Mardin'in Yeşilli ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde, aralarında husumet bulunan Acu ve Çavuşoğlu aileleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Masa, sandalye ve silahların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga, polisler tarafından sona erdirildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 10'u Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1'i Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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Mardin düğün

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