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  4. Mardin’de feci olay! Balkondan düşen genç kız ağır yaralandı

Mardin’de feci olay! Balkondan düşen genç kız ağır yaralandı

16.04.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 3'üncü kat balkonundan düşen Elif Yıldız (19), ağır yaralandı. Yıldız’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin’de feci olay! Balkondan düşen genç kız ağır yaralandı

Feci olay, Kızıltepe ilçesi Yenimahalle’de saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 542’nci Sokak’taki bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düşen Elif Yıldız, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Yıldız'ı Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Yıldız’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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Mardin balkon

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