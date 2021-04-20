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  4. Mardin'de fıkra gibi olay! Sahte avukat duruşmada yakalandı

Mardin'de fıkra gibi olay! Sahte avukat duruşmada yakalandı

20.04.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin merkez ve Mazıdağı ilçesinde kendini avukat olarak tanıtan şahıs avukat olarak girdiği duruşmada tutuklandı.

Mardin'de fıkra gibi olay! Sahte avukat duruşmada yakalandı

Edinen bilgilere göre, Muş’un Varto ilçesinden Mardin’in Mazıdağı ilçesine gelen Abdurrahman B. isimli şahıs, avukat olan bir kişinin ismini kullanarak ilçede kendini avukat olarak tanıtıp, mağduriyetlerini tespit ettiği kişilerle bağlantı kurdu.

DURUŞMA SIRASINDA FARK EDİLDİ

Daha sonra Mardin Asliye Ceza Mahkemesi salonuna avukat cübbesi ile giren Abdurrahman B. duruşma sırasında fark edilerek gözaltına alındı.

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DAHA ÖNCE DE KENDİNİ DOKTOR OLARAK TANITMIŞ

Daha önce kendini doktor olarak da tanıtıp, vatandaşları dolandıran Abdurrahman B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mardin

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