HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin'de fuhuş operasyonu: 47 gözaltı

Mardin'de fuhuş operasyonu: 47 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Mardin'de jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 24'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ise 2'si kadın 10'u tutuklandı, 9'u kadın 13'ü adli kontrolle salıverildi.

Mardin'de fuhuş operasyonu: 47 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik ve fiziki takip sonunda Artuklu ilçesinde, günlük kiraya verilen apartlarda, bazı kadınlara uyuşturucu verilerek fuhuş yaptırıldığını belirledi. Sosyal medya üzerinden müşteri bulduğu saptanan çeteye yönelik 15 Eylül günü operasyon yaptı. 12 adrese eş zamanlı baskın yapan jandarma, 47 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 24'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 'Örgüt faaliyeti kapsamında fuhşa teşvik etmek, aracılık yapmak, yer temin etmek, fuhuş kolaylaştırmak' suçlarından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 2'si kadın 10 şüpheli tutuklandı. 9'u kadın 13 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
Türkiye'den sert tepki: Esef vericidirTürkiye'den sert tepki: Esef vericidir
Amazon Prime, Netflix'e rakip oldu! Amazon Prime, Netflix'e rakip oldu!
En Çok Okunan Haberler
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
Yeni iPad rakiplerine göz dağı verdi
Yeni iPad rakiplerine göz dağı verdi
Spotify artık bağımsız çalışacak
Spotify artık bağımsız çalışacak
İnşaatta yaptıkları defile ile gündeme gelen işçilerine teşekkür ziyareti
İnşaatta yaptıkları defile ile gündeme gelen işçilerine teşekkür ziyareti
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Esef vericidir
Türkiye'den sert tepki: Esef vericidir
Ev sahibinin geldiğini gören hırsız 2. kattan atlayıp onun önüne düştü
Onu görünce 2. kattan atladı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist teslim oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.