Mardin'de fuhuş operasyonu: 47 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik ve fiziki takip sonunda Artuklu ilçesinde, günlük kiraya verilen apartlarda, bazı kadınlara uyuşturucu verilerek fuhuş yaptırıldığını belirledi. Sosyal medya üzerinden müşteri bulduğu saptanan çeteye yönelik 15 Eylül günü operasyon yaptı. 12 adrese eş zamanlı baskın yapan jandarma, 47 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 24'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 'Örgüt faaliyeti kapsamında fuhşa teşvik etmek, aracılık yapmak, yer temin etmek, fuhuş kolaylaştırmak' suçlarından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 2'si kadın 10 şüpheli tutuklandı. 9'u kadın 13 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(DHA)

