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  4. Mardin'de hareketli anlar! Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 yaralı

Mardin'de hareketli anlar! Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 yaralı

12.10.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de, çocuklar arasında başlayan kavgaya büyüklerin karışması sonucu çıkan olayda 1 kişi yaralandı.

Mardin'de hareketli anlar! Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay Mardin’in Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. Çocuklar arasında başlayan tartışmada büyükler araya girince sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayın ne olduğunu anlamak isteyerek kavganın olduğu yere gelen M.D. bıçaklandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.D’ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Mardin
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