Mardin'de HDP'nin aday tanıtımında, terör örgütünü öven marş okundu

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Mardin'de gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş okundu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.
Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, HDP'nin belirlediği belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.
Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Mardin Milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dündar, Ebru Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk ile adaylar ve partililer katıldı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI VE TERÖRİSTLERİ ÖVÜCÜ MARŞ SÖYLENDİ
Buldan'ın konuşmasından önce ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunuldu ve terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş söylendi.
Buldan, yaptığı konuşmada, temel hedeflerinin, demokrasiyi yerelden güçlendirerek kentleri halkla birlikte yönetmek olduğunu savundu.
Buldan, şöyle konuştu:
"Mardin'i Kürtler, Araplar, Ezidiler, Süryaniler, Mıhallemiler, kadınlar, gençler ve emekçiler yönetecektir. Sizler yöneteceksiniz, HDP yönetecek ve HDP bunun önünü açacaktır. Tıpkı seçim sloganımızda dediğimiz gibi, belediyelerimizin olduğu her yerde halkla birlikte bu belediyelerimizi bir kez daha almanın ve bunun bir seferberlik ruhuyla bu çalışmaları başlatmanın bugün Mardin'de startını hep birlikte veriyoruz." (AA)
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