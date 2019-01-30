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Mardin'de HDP'nin aday tanıtımında, terör örgütünü öven marş okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:50 | Son Güncelleme

Mardin'deki HDP aday tanıtım toplantısında, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş okundu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

Mardin'de HDP'nin aday tanıtımında, terör örgütünü öven marş okundu

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Mardin'de gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş okundu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, HDP'nin belirlediği belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Mardin Milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dündar, Ebru Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk ile adaylar ve partililer katıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI VE TERÖRİSTLERİ ÖVÜCÜ MARŞ SÖYLENDİ

Buldan'ın konuşmasından önce ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunuldu ve terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş söylendi.

Buldan, yaptığı konuşmada, temel hedeflerinin, demokrasiyi yerelden güçlendirerek kentleri halkla birlikte yönetmek olduğunu savundu.

Buldan, şöyle konuştu:

"Mardin'i Kürtler, Araplar, Ezidiler, Süryaniler, Mıhallemiler, kadınlar, gençler ve emekçiler yönetecektir. Sizler yöneteceksiniz, HDP yönetecek ve HDP bunun önünü açacaktır. Tıpkı seçim sloganımızda dediğimiz gibi, belediyelerimizin olduğu her yerde halkla birlikte bu belediyelerimizi bir kez daha almanın ve bunun bir seferberlik ruhuyla bu çalışmaları başlatmanın bugün Mardin'de startını hep birlikte veriyoruz." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
HDP tanıtım

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Ayıp etmişler ama milli eğitimin toplantılarında da Atatürk e saygı duruşu yapılmıyor.
@ali_nedim_1984 temize çıkarmaya calisilacak bı tarafı yok bunun dingil
Millî eğitimin toplantıları ne alaka?? Nerde ne zaman saygı duruşu yapılacağını Atatürkçüler çok iyi bilir fakat bu partiyi eleştirme de sadece ayıp etmişler diye yorum yapman düşündürücü!!
akp den önce böyle şeyler yapabılırlermiydi orayı coktan özel hareket basmış hepsi başı yere eğit ters kelepceli götürülüyor olurdu
@encunii 24 haziranda kim meclise soktu? beşiktaş bakırköy kadıköyde kimin seçmeni, oy verdi?
@encunii o yüzdenmi 40 yıllık bu pkk KARAKTERSİZ SENİN GİBİLERİNDE SONU PKK L,İLAR GİBİ OLACAK
Devlet izin vermez ise bu rahat davranamazlar sn. İç isleri bakanı lütfen goreve
@mack10 24 de hangi parti barajı aştırdı?
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