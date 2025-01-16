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  4. Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

16.01.2025 20:47
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Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Olay, Derik ilçesine bağlı Atlı Mahallesi bağlı Menteşe mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ali Çelik (17), Faik Ç. (42), Sinan Ç. (43) ağır yaralandı.

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HASTANEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mehmet Ali Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Jandarma ve polis ekipleri iki aile yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresi ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
silahlı kavga
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