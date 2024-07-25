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  4. Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

25.07.2024 21:17
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Edilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Ayaz Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan silahlı kavgada H.Ş.A. (65) ve A.A. (50) hayatını kaybederken, M.N.A. (41) ve A.Ö. (53) yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Silahlı çatışma
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