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Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: Yaralılar var

29.12.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, husumetli 2 aile arasında çıkan sopa ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesindeki Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye, alındı. Nusaybin'de ilk tedavileri yapılan yaralılardan 3'ü, Mardin ve Kızıltepe'deki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Mardin kavga

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