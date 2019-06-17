Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

M.T. y\u00f6netimindeki tar\u0131m i\u015f\u00e7ilerini ta\u015f\u0131yan minib\u00fcs, Tepealt\u0131 Mahallesi'nde kontrolden \u00e7\u0131karak devrildi.\nKazada yaralanan s\u00fcr\u00fcc\u00fc ile minib\u00fcsteki 16 ki\u015fi, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. (AA)PARTNERBu payla\u015f\u0131mlar olay oldu! Vartolu'nun e\u015finden seksi pozlarBursa\u2019da ya\u011fmur hayat\u0131 fel\u00e7 etti\u0130neg\u00f6l'de sa\u011fanak ve dolu
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