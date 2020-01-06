HABER
  4. Mardin'de itfaiye ekipleri sulama kanalına düşen inek için seferber oldu

Mardin'de itfaiye ekipleri sulama kanalına düşen inek için seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalı kenarında hayvanlarını otlatan Abdulaziz Adıgüzel'e ait inek, dengesini kaybederek kanala düştü. Adıgüzel ve mahalle sakinlerinin yaklaşık bir saatlik çabasına rağmen inek kurtarılamayınca Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla ineği sulama kanalından çıkardı.

İneği kurtarılan Abdulaziz Adıgüzel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Sakarya Fırat’ta karakolda neler oluyor?Sakarya Fırat’ta karakolda neler oluyor?
Zengin Kız Fakir Oğlan’ı aldattı mı?Zengin Kız Fakir Oğlan’ı aldattı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin sulama kanalı inek itfaiye

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

İşte Türkiye'nin en çok konuştuğu o bölge...

İşte Türkiye'nin en çok konuştuğu o bölge...

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte paylaşabileceğiniz anlamlı sözler

İşte paylaşabileceğiniz anlamlı sözler

En güzel iyi geceler mesajları

En güzel iyi geceler mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de bu isimler sadece bir kişide var

Türkiye'de bu isimler sadece bir kişide var

Tunceli’de su samurları balık avlarken görüntülendi

Tunceli'de heyecanlandıran olay

İzmir'de anne cinayeti sanığının ifadesi ortaya çıktı

İfadeler ortaya çıktı: Allah'ım annemin canını al da...

Antalya'da çıkan hortum, TIR dorsesini böyle savurdu!

TIR dorsesini oyuncak gibi fırlattı

Edirne 'Korku' gecesine hazırlanıyor

'Bocuk geliyor kaçın'

Arnavutköy'de korkutan görüntü! Yavuz Selim Camii'nin minaresi fırtınada böyle sallandı

Korkutan görüntü! Cami minaresi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.