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Mardin'de jandarma kıyafeti giyip yağma yapan 6 kişi yakalandı

18.05.2023 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de jandarma kıyafeti giyip Irak uyruklu kişileri yağmalayan 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Mardin'de jandarma kıyafeti giyip yağma yapan 6 kişi yakalandı

Mardin'de kendilerini jandarma gibi göstererek, Irak uyruklu kişileri silahla yağmaladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Nisan-9 Mayıs'ta Kızıltepe-Viranşehir D-400 kara yolunda giydikleri askeri üniformalarla kendilerini jandarma gibi gösterip durdurdukları araçlardaki Irak uyruklu kişileri yağmaladıkları tespit edilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah, askeri kamuflaj, reflektör, çakar lamba, çok sayıda dijital materyal ve Iraklı vatandaşlara ait para ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada daha önceki yıllarda Kızıltepe ilçesinden çalındığı belirlenen traktör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla salıverildi. (AA)

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Mardin jandarma

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