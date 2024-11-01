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  4. Mardin'de kahreden olay! Sosyal medya hesabından helallik isteyip intihar etti

Mardin'de kahreden olay! Sosyal medya hesabından helallik isteyip intihar etti

01.11.2024 22:20
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Mardin'de korkunç bir olay yaşandı. Bir genç, sosyal medya hesabından helallik isteyip intihar etti. Genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mardin'de kahreden olay! Sosyal medya hesabından helallik isteyip intihar etti

Mardin'de bir genç, sosyal medya hesabından helallik isteyip intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay, Kızıltepe ilçesi Atmaca Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki İ.A., dün gece saat 23.00 sıralarında silah sesi sonrası odasında yakınları tarafından yerde kanlar içerisinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İ.A.'nın neden intihar ettiği henüz netlik kazanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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İ.A.'nın intihar etmeden önce sosyal medya hesabından ''Umarım hepiniz istediğiniz yere varır, hep mutlu olursunuz. Hakkınızı helal edin, mutluluklar'' şeklinde paylaşımda bulunduğu görüldü.

(İHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mardin
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