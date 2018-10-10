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Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 20:56 | Son Güncelleme

Mardin'in Midyat ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Ayrıntılar geliyor...

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