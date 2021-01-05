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  4. Mardin'de korkutan yangın! Kömür yüklü TIR alev topuna döndü

Mardin'de korkutan yangın! Kömür yüklü TIR alev topuna döndü

05.01.2021 19:49 | Son Güncelleme:
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Mardin'de korkutan yangın! Kömür yüklü TIR alev topuna döndü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kömür yüklü TIR seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında araçta patlama meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Nusaybin - Cizre karayolu 20. kilometresinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kömür yüklü TIR seyir halindeyken alev aldı.

TIR'ın arka tekerlerinde başlayan yangın kömürün de etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden sürücü TIR'ı yoldan çıkararak sağ tarafta durdurdu.

Yangın nedeniyle karayolunun bir bölümü trafiğe kapanırken Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında TIR'da meydana gelen patlama amatör kameraya yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle TIR'daki yangın güçlükle kontrol altına alınırken yol tekrar ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri soruşturma başlattı. (İHA)

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