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  4. Mardin'de koronavirüs önlemi! Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı

Mardin'de koronavirüs önlemi! Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 11:33 | Son Güncelleme

Mardin Derik'te polis ekipleri, Gap Şelalesi'nde piknik yapanları uyararak, şelaleye giden yolu iş makinesi ve taşlarla kapattı.

Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı ilan edilen Derik ilçesindeki Gap Şelalesi'nde piknik yapanları tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Koronavirüs önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen Gap Şelalesi'nde çok sayıda kişinin piknik yaptığını gören polis ekipleri, zırhlı araçta Türkçe ve Kürtçe uyarı anonsu yaparak, bu kişilerden evlerine gitmelerini istedi.

YOL İŞ MAKİNESİ VE TAŞLARLA KAPATILDI

Uyarıların ardından piknikçilerin alandan uzaklaştığı görülürken, Gap Şelalesi'ne giden yol ise polis ekipleri tarafından iş makinesi ve taşlarla kapatıldı.

Kaynak: DHA

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