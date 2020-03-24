Mardin'de koronavirüs önlemi! Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı

Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı ilan edilen Derik ilçesindeki Gap Şelalesi'nde piknik yapanları tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Koronavirüs önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen Gap Şelalesi'nde çok sayıda kişinin piknik yaptığını gören polis ekipleri, zırhlı araçta Türkçe ve Kürtçe uyarı anonsu yaparak, bu kişilerden evlerine gitmelerini istedi.

YOL İŞ MAKİNESİ VE TAŞLARLA KAPATILDI



Uyarıların ardından piknikçilerin alandan uzaklaştığı görülürken, Gap Şelalesi'ne giden yol ise polis ekipleri tarafından iş makinesi ve taşlarla kapatıldı.

Kaynak: DHA

