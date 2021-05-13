HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Mardin'de markette panik anları! Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam böyle kurtardı

Mardin'de markette panik anları! Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam böyle kurtardı

13.05.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde soluk borusuna şeker takılması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını markete gelen imam kurtardı.

Olay, dün akşam Fırat Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU İMAM KURTARDI

Gıda malzemesi almak için ailesiyle markete gelen ismi öğrenilemeyen 4-5 yaşlarındaki bir erkek çocuğu bayram şekerini ağzına attı. Şeker bir süre sonra çocuğun soluk borusuna kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden ailenin telaşlandığını gören imam duruma anında müdahale etti. Nefes alamayan çocuğu kucağına alan imam Emrullah Anuştekin, çocuğun baş kısmını yere doğru uzatarak göğüs kısmına baskı yaptı. Çocuğun soluk borusuna kaçan şekerin çıkmasını sağlayan Emrullah Anuştekin’in müdahalesi sonrası çocuk nefes almaya başladı. Anuştekin’in bu hayati müdahalesi takdirle karşılandı.

Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attıTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı
Çocukları sevindiren bayram sürpriziÇocukları sevindiren bayram sürprizi
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Mardin

En Çok Okunan Haberler

İmam, bayram namazı çıkışı hayatını kaybetti

İmam, bayram namazı çıkışı hayatını kaybetti

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk!

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk!

Açıklaması gündem yaratmıştı! Özür diledi

Açıklaması gündem yaratmıştı! Özür diledi

Musk'ın açıklaması sonrası Bitcoin fiyatında hareketlilik

Musk'ın açıklaması sonrası Bitcoin fiyatında hareketlilik

Uğur Şahin korona aşısı için müjdeyi verdi

Uğur Şahin korona aşısı için müjdeyi verdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.