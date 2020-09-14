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Mardin’de okul inşaatında çökme: 5 işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 21:26 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde okul inşaatında çökme meydana geldi. Olayda 5 işçi yaralandı.

Mardin’de okul inşaatında çökme: 5 işçi yaralandı

Olay, Kızıltepe ilçesi Yeni Buğday Pazarı karşında yapımına devam edilen okul inşaatında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 sularında okul inşaatındaki beton kalıp çöktü.

MOLOZLARIN ARASINDAN İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Olayda 5 işçi yaralandı. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Molozların arasında kalan işçiler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devler Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)

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