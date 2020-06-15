Mardin’de ormanlık alanda korkutan yangın

Ömerli ilçesi Sulakdere, Kömürlü ve İkipınar, Artuklu ilçesi Konaklı ve Kabala, Yeşilli ilçesi Alıçlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına alanın dağlık olması ve bölgeye itfaiye araçların girmemesiyle nedeniyle itfaiye erleri, müdahale etmekte zorlandı. Bunun üzerine itfaiye erleri ellerine aldıkları kazma, çalı ve küreklerle yaya olarak yangını söndürmeye çalıştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin teyakkuza geçtiği yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Rüzgarın etkisi ile yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı, ilçelerden de takviye ekiplerinin sevk edildiği yangın yer yer güçlükle kontrol altına alındı. Rüzgarın sert esmesi nedeniyle farklı noktalarda tekrarlayan yangınlara müdahale etmek amacıyla itfaiye ekipleri, farklı noktalarda hazır bekliyor.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, ilk belirlemelere göre 17 kilometre alanda tarım arazisi, bağ, bahçe ve ormanlık alan etkilendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

