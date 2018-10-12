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Mardin'de otobüs ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 10:53 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'de otobüs ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de meydana gelen kazada ilk belirlemelere 7 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
mardin trafik kazası

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