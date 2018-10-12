Mardin'de otobüs ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de meydana gelen kazada ilk belirlemelere 7 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
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