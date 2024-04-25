Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Kaza, gece saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen motosiklet, yan yoldan gelen otomobille çarpıştı.

Kazada motosikletteki 2 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





