HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin'de oynanan liderlik maçında kavga: 9 futbolcu ve antrenör yaralandı

Mardin'de oynanan liderlik maçında kavga: 9 futbolcu ve antrenör yaralandı

13.02.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de 1'inci Amatör kümede mücadele eden Kızıltepe 47 Spor ile Nusaybinspor arasında oynanan liderlik maçının ardından saha karıştı. Futbolcu, teknik heyet ve yöneticilerin karıştığı kavgada 9 futbolcu ile antrenör yaralandı. Stadyum dışında da taraftarlar birbirine girerken polis ekipleri tazyikli suyla müdahale etti.

Mardin'de oynanan liderlik maçında kavga: 9 futbolcu ve antrenör yaralandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerinde Mardin 1'inci Amatör Küme liderlik maçı için Kızıltepe 47 Spor ile Nusaybinspor takımları karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım olmasından dolayı Nusaybinspor taraftarlarının tribünlere alındığı maçta, Kızıltepe 47 Spor taraftarları ise karşılaşmayı tel örgünün gerisinden izleyebildi.

BİTİŞ DÜDÜĞÜNÜN ARDINDAN ORTALIK KARIŞTI

90 dakika sonunda takımlar birbirine üstünlük sağlayamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar arasında çıkan kavga saha içine de sıçradı.

mardinde-mac-sonrasi-kavga-9-futbolcu-ile-antrenor-yaralandi_2494_dhaphoto2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Nusaybin Belediyesporlu futbolcu ve yöneticilerin saha içinde karıştığı kavgada Kızıltepe 47 Sporlu 9 futbolcu ile antrenör Hasan Ablağ aldıkları yumruk darbeleriyle yaralandı.

mardinde-mac-sonrasi-kavga-9-futbolcu-ile-antrenor-yaralandi_2494_dhaphoto4

Polisin olaya müdahalesi ile kavga son bulurken, yaralanan futbolcular ve antrenör, Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

mardinde-mac-sonrasi-kavga-9-futbolcu-ile-antrenor-yaralandi_2494_dhaphoto3
Stat dışındaki taraftarların kavgasını ise polis tazyikli suyla müdahale ederek önledi. Bazı taraftarlar yoldan geçen araçlara taş atarak zarar verdi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sınırında korkutan deprem! Çok sayıda ilden hissedildiTürkiye sınırında korkutan deprem! Çok sayıda ilden hissedildi
AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'
Peş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdiPeş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde aktif...

Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde aktif...

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçti

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Düğün sahipleri polise saldırdı! 5 polis, 1 bekçi yaralandı...

Düğün sahipleri polise saldırdı! 5 polis, 1 bekçi yaralandı...

Millet İttfakı'nın adayına ilişkin dikkat çeken sözler

Millet İttfakı'nın adayına ilişkin dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.