HABER

Mardin'de sıcak temas! Çatışma çıktı, yaralı askerler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

Mardin’in Dargeçit ilçesi Yanılmaz Mahallesi’nde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Yaralılardan biri Mardin Devlet Hastanesine, diğeri ise helikopterle Diyarbakır’a sevk edildi. Bölgede operasyon sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERHakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...Hakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...
Minik Kansu, hastalığına teşhis koyulmasını bekliyorMinik Kansu, hastalığına teşhis koyulmasını bekliyor
Kalp ameliyatı oldular, doktorlarıyla maça çıktılarKalp ameliyatı oldular, doktorlarıyla maça çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin Dargeçit şehit TSK asker terör PKK

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Üç kuruş para için niyazi oluyolar.şehit oldu diyede yalan atıyolar.kendi bebeleride gitsin o zaman şehit olsun.
ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN YİĞİTLER DUALARIMIZ SİZİNLE :(
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristler metruk binada yakalandı!

Teröristler metruk binada yakalandı!

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor...

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor...

Abdüllatif Şener aday olacak mı? Açıklama geldi

Abdüllatif Şener aday olacak mı? Açıklama geldi

Bu iddia gündemi sarsacak: Eldiveni getir ameliyat ol!

Bu iddia gündemi sarsacak: Eldiveni getir ameliyat ol!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.