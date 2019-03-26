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Mardin'de silah ve tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

Mardin'de düzenlenen operasyonda, 2 el bombası, uzun namlulu silah, 6 ruhsatsız tabanca, 19 av tüfeği, 3 bin 830 fişek, 400 gram barut ve amonyum nitrat içerikli gübre ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 68 obje ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde ele geçirilen silah ve tarihi eserler basın mensuplarına gösterildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, İ.M, C.M. ve M.M'nin iş yeri ve ikametinde bomba ve silah dedektör köpekleriyle arama gerçekleştirildi.

Mardin'de silah ve tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Aramalarda, 2 el bombası, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, değişik çap ve markalarda 6 ruhsatsız tabanca, 19 av tüfeği, 3 bin 830 fişek, 35 şarjör, 66 tüfek parçası, gece görüş dürbünü ve şarj aleti, 4 pet şişe içerisinde 400 gram barut, 50 kilogramlık 2 çuval içerisinde amonyum nitrat içerikli gübre, tarihi eser olduğu değerlendirilen 68 obje, ses veya gaz fişeği atabilen 2 tabanca ile bunlara ait şarjör, 68 ses veya gaz fişeği, 2 kesici delici alet ve 2 telsiz ele geçirildi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma, şüpheliler ve olayın muhtemel terör bağlantıları da değerlendirilerek çok yönlü sürdürülüyor.

İL EMNİYET MÜDÜRÜNDEN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

İL EMNİYET MÜDÜRÜNDEN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğünde ele geçirilen silah ve tarihi eserler basın mensuplarına gösterildi.
İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, gazetecilere yaptığı açıklamada, suç örgütlerine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Hem terör örgütleri hem de örgütlerin finans kaynaklarına yönelik çalışmaların büyük hızla sürdüğünü belirten Onar, bu kapsamda el bombaları, silah, amonyum nitrat gibi malzemelerin ele geçirildiğini kaydetti.
Şüphelilerin yakalandığını ve bağlantılarının araştırıldığını bildiren Onar, "İl Emniyet Müdürlüğü olarak FETÖ'den, PKK'ya kadar bütün terör örgütlerine ve terör örgütlerinin finans kaynaklarına karşı her türlü mücadelemiz ısrarla devam edecektir. Mardin'de vatandaşlarımıza bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
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mardin operasyon silah kaçakçılığı

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