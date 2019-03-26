Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, İ.M, C.M. ve M.M'nin iş yeri ve ikametinde bomba ve silah dedektör köpekleriyle arama gerçekleştirildi.

Mardin'de silah ve tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Aramalarda, 2 el bombası, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, değişik çap ve markalarda 6 ruhsatsız tabanca, 19 av tüfeği, 3 bin 830 fişek, 35 şarjör, 66 tüfek parçası, gece görüş dürbünü ve şarj aleti, 4 pet şişe içerisinde 400 gram barut, 50 kilogramlık 2 çuval içerisinde amonyum nitrat içerikli gübre, tarihi eser olduğu değerlendirilen 68 obje, ses veya gaz fişeği atabilen 2 tabanca ile bunlara ait şarjör, 68 ses veya gaz fişeği, 2 kesici delici alet ve 2 telsiz ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma, şüpheliler ve olayın muhtemel terör bağlantıları da değerlendirilerek çok yönlü sürdürülüyor.

İL EMNİYET MÜDÜRÜNDEN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğünde ele geçirilen silah ve tarihi eserler basın mensuplarına gösterildi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, gazetecilere yaptığı açıklamada, suç örgütlerine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Hem terör örgütleri hem de örgütlerin finans kaynaklarına yönelik çalışmaların büyük hızla sürdüğünü belirten Onar, bu kapsamda el bombaları, silah, amonyum nitrat gibi malzemelerin ele geçirildiğini kaydetti.