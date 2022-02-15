HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mardin’de sokak köpekleri mahalleliye saldırdı! Tanınmaz hale geldiler

Mardin’de sokak köpekleri mahalleliye saldırdı! Tanınmaz hale geldiler

15.02.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de meydana gelen korkunç olayda 1’i çocuk 3 kişi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olayda saldırıya uğrayan kişilerden ikisinin yüzleri parçalanırken ilk müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Mardin’de sokak köpekleri mahalleliye saldırdı! Tanınmaz hale geldiler

Olay, Mardin’in Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi Ateşler Fırını mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokak köpekleri Kübra Ö. (21), Mülkiye Ö. (45) ve Abdullah Ç.’ye (5) saldırdı.

Köpeklerin saldırısı sonucu 2 kişi yüzleri parçalanarak yaralandı, 1 kişi ise kollarından ısırılarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla tedavi edilmek üzere Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Screenshot_9

Screenshot_10

Screenshot_11

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel saldırıda bulundu, iple boğup öldürdü! Her şeyi planlamışCinsel saldırıda bulundu, iple boğup öldürdü! Her şeyi planlamış
Dikkat çeken ABD ve NATO açıklamasıDikkat çeken ABD ve NATO açıklaması
Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...
Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

3600 ek göstergede yeni gelişme! Kritik toplantı yarın yapılacak

3600 ek göstergede yeni gelişme! Kritik toplantı yarın yapılacak

İşgal öncesi ülkeden kaçtılar! O film...

İşgal öncesi ülkeden kaçtılar! O film...

Bahçeli'den elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin flaş sözler

Bahçeli'den elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin flaş sözler

Erdoğan ile görüşmesini anlattı! 'Efendim memleket yanıyor...'

Erdoğan ile görüşmesini anlattı! 'Efendim memleket yanıyor...'

Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

İlginizi Çekebilir

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Kalça ameliyatı olup paylaştı! "Sargılar çıksın bakalım"

Kalça ameliyatı olup paylaştı! "Sargılar çıksın bakalım"

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.