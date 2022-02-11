Mardin'de sokak ortasında silahlı çatışma! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Kabalı Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabancalardan çıkan mermilerden her iki taraftan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaralının ameliyata alındığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Silahlı kavganın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı saldırıya uğrayan ve otomobilden inen kişinin kaçtığı, 2 yaralının da yerde yattığı anlar görüntülerde yer aldı. Olaydan sonra polisin Artuklu ilçesinde aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

DHA

